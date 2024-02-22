الأهلي يهزم الإسماعيلي بثنائية ويواصل صدارته لبطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧، خارج ملعبه على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

سيطر الأهلي على أحداث المباراة بشكل كامل منذ الدقيقة الأولى وشكل خطورة هجومية كبيرة، ومن ركلة ركنية قصيرة نفذها كريم عيد أرسل الظهير الأيمن كريم عمرو عرضية متقنة ذهبت على رأس أحمد الشيخ الذي أودعها الشباك، ليسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة ١٦.

استمر ضغط الأهلي بحثًا عن مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، الذي جاء في الدقيقة ٢٨ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مصطفى بهجت، ليتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني هدأ الأداء نسبيًّا ولم تكن هناك خطورة على مرمى الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز الأهلي ٢ - صفر.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - زياد وائل - كريم عيد.

خط الوسط: محمد عاطف - زيدان ناجح - أحمد الشيخ - مصطفى بهجت - حازم عاشور.

الهجوم: ياسين عاطف.

وشارك محمد رأفت بدلًا من حازم عاشور، وآدم طارق بدلًا من كريم عيد، وعصام أحمد بدلًا من مصطفى بهجت، ويوسف كامل بدلًا من أحمد الشيخ.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٥٨ نقطة، ليواصل صدارة الترتيب، بعدما فاز في ١٧ مباراة، وتعادل في مباراتين وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في ٣ مباريات وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة، وسجل الفريق ٤٣ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

وصعدت ١٠ فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.