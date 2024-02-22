إحلال وتجديد كوبرى الحدين والكوم الأخضر بمركزى كوم حمادة وحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور، تابعت أعمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بمدينة الدلنجات بطول ١.٥ كيلو بتكلفة ٧.٥ مليون جنيه، وإحلال وتجديد كوبري الحدين على مصرف التحدى بمركز كوم حمادة بتكلفة إجمالية ٣.٥ مليون جنيه، وإحلال وتجديد كوبري الكوم الأخضر على ترعة أبو دياب مركز حوش عيسى بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظرا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.