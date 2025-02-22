حماس: رعاية مصر لتصور لجنة الإسناد المجتمعي أمر كاف ليطمئن كل الفلسطينيين

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الفلسطينيين قادرون على إيجاد توافقات ومقاربات سياسية مناسبة لمنع أي تدخل خارجي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم السبت، أن الحركة وافقت على لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها القاهرة، داعية قيادة السلطة أن تتقدم بخطوة تجاه هذا التصور.

وشدد على أن قيادة السلطة عليها أن تقبل بهذا التصور كما قبلت به كل الفصائل الفلسطينية، موضحًا أن رعاية مصر لهذا التصور أمر كاف ليطمئن كل الفلسطينيين بأن هذه الرؤية وطنية قادرة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة.

ولفت متحدث حماس، إلى أن الحركة لديها شرعية كاملة كي تبقى في المشهد الفلسطيني، حيث لديها شرعية دستورية كونها فازت في آخر انتخابات في المجلس التشريعي وحصلت على أغلبية.

نوه بأن حماس لديها شرعية شعبية بين مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استطلاعات الرأي تعطي الحركة أفضلية في حال وجود أي انتخابات.

وشدد على أن حماس لديها شرعية ثورية بحكم أن الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، لا سيما أن الحركة خاضت معارك كثيرة ضد الاحتلال بمشاركة كل القوى الفلسطينية.

لكنه أكد في الوقت نفسه، أنه رغم حصول الحركة على كل هذه الشرعيات فالحركة ليس لديها مشكلة في أي ترتيبات إدارية أو مقاربات سياسية يتم التوافق عليها وطنيًّا وليس إملاءات من الخارج حتى لو لم تكن الحركة جزءًا من هذه الترتيبات.

