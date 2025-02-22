تركي آل الشيخ يكشف خريطة نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

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كشف تركي آل الشيخ، رئيس هئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة لجماهير النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

وقال تركي آل الشيخ بأن مباريات الأهلي والهلال ستذاع عبر قنوات «إم بي سي مصر»، وعلق: «كان همنا إن الجمهور العربي خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر».

وأضاف في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2:»الأهلي والهلال هما أكبر فريقين في الوطن العربي جماهيرية ومتابعة، ودائمًا أعضاء رئيسين في كأس العالم للأندية«.

وأكمل: «يهمنا إن المواطن العربي يستمتع بالمباريات بأفضل جودة بالدرجة اللي تهمه».

وتابع: «أخذنا مباريات دور الأربعة والمباراة النهائية، والآن هناك مفاوضات لدور الثمانية ودور الـ16».

وزاد: «التغطية ستكون مقسومة نصفين استديو يخص الهلال وآخر للأهلي، الهلال، ووضعنا بعض الأفكار مثل أن تكون قناة إم بي سي مصر 2 تنقل طول الوقت الحدث».