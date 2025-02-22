تسعى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، للاستحواذ على أراض جديدة بمساحات لا تقل عن ٣٠٠ فدان للمشروع الواحد فى مناطق شرق وغرب القاهرة بالمشاركة مع جهات حكومية أو خاصة، بحسب أيمن عامر المدير العام للشركة.

وبحسب عامر أضافت سوديك نحو 750 فدانا لمحفظة أراضيها خلال الثلاث سنوات الماضية، فيما بلغت محفظة الأراضى غير المنماة 4٫3 مليون متر تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة التوسعية خلال العشر السنوات المقبلة

وقال عامر إن سوديك تخطط للدخول فى مجال الاستثمار فى التعليم من خلال إقامة مدارس دولية داخل مشروعاتها، بالشراكة مع مؤسسات تعليمية متخصصة، بجانب التوسع فى القطاع الفندقى حيث تعتزم إقامة 550 غرفة موزعة على 5 فنادق، وسيتم افتتاح أول فندق فى غرب القاهرة بطاقة 165 غرفة خلال عام 2027، وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المتكرر لدى الشركة.

وتوقع عامر أن ترتفع الأسعار بمعدل يتراوح ما بين ٢٠ – ٣٠٪ خلال العام الجارى حالة استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بمعدل كبير خلال العام الماضى وخاصة فى الساحل الشمالى الذى سجل نحو 100%.

وسجلت إجمالى مبيعات سوديك المتعاقد عليها نحو 50.3 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا بنسبة 66%، حيث باعت نحو 1270 وحدة خلال العام، وجاءت تلك المبيعات مدفوعة بشكل كبير من مبيعات مشروعات الشركة بالساحل الشمالى، والتى ساهمت وحدها بنحو 66% من مجمل المبيعات خلال العام، خاصة مشروع أوجامى الذى بلغت مبيعاته نحو 24.5 مليار جنيه من إجمالى مبيعات الشركة فى 2024.

وقال عامر إن 30% من المبيعات كانت للمصريين بالخارج والأجانب بزيادة 10% عن عام 2023.

وارتفع مجمل الربح إلى 5.41 مليار جنيه بزيادة 52%، مع هامش ربح قوى بلغ 55%، فيما قفز صافى الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 2.53 مليار جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 84%، ليصل هامش صافى الربح إلى 26%.، وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال العام الماضى 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال 2023.

كما سجلت إلغاءات المبيعات مليار جنيه خلال 2024 وهو ما يمثل نحو 2% فقط من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، مقارنة بنسبة إلغاءات 4% فى 2023.

وقامت سوديك خلال العام الماضى بتسليم نحو 1045 وحدة، منها 736 فى مشروعاتها فى شرق القاهرة و309 وحدات فى غرب القاهرة، مقارنة بـ 1427 وحدة العام قبل الماضى فيما تخطط الشركة لتسليم أكثر من 2000 وحدة خلال 2025.

وأضاف أن قيمة المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها وما زالت قيد التطوير سجلت 87 مليار جنيه وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة المستقبلية.