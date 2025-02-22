موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

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يلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025، اهتمامات وبحث عشاق القطبين.

يدخل الأهلي مباراة الزمالك وهو يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر صاحب الـ33 بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث ولديه 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم السبت 22 فبراير 2025، وذلك في التوقيت التالي:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر قنوات أون تايم سبورتس، على قناة Ontime Sports 1.