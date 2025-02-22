وزير العمل يعلن عن فرص عمل لأطباء وأخصائين وممرضات للعمل بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائين،من الجنسين، في تخصصات متنوعة، للعمل في مجموعة الحقيل الطبي، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر.

ودعا جبران، الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة ارسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942، لمدة 5 أيام، من اليوم السبت الموافق 22-2-2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

وأكد جبران، أن فرص العمل هذه، توفرها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، موضحا أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري في إطار استراتيجيتها نحو التشغيل والتأهيل والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص الجديدة توفر أيضا تأمينا صحيا، وسكن ومواصلات، وراتب أساسي، ذاكرة أن فرص العمل المتوفرة في هذه الطلبية الجديدة إلى السعودية تشمل ما يلي: 6 أطباء جلدية، رجال ونساء، أخصائى أول واستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، و6 أطباء جراحة رجال، أخصائى أول واستشاري، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، و 2 من الأطباء، أنف وأذن وحنجرة، أخصائى أول واستشارى، والراتب من 25000 إلى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

وتشمل أيضا، 2 من الأطباء عقم والتهاب، استشارى فقط، والراتب من 40000 إلى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، وطبيب مسالك وصحة رجال، أخصائى أول استشاري، والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، و25 تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس، والراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة.