 وكيل تموين الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بالعجمي.. ويوجه بوجود التخفيضات على السلع - بوابة الشروق
السبت 22 فبراير 2025 9:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وكيل تموين الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بالعجمي.. ويوجه بوجود التخفيضات على السلع

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 22 فبراير 2025 - 9:10 م | آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2025 - 9:10 م

تفقد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية، سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمي، والذي يقام يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

وزار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ومرافقه، جميع الباكيات المعروض بها السلع الغذائية من "اللحوم الطازجة والأسماك والزيوت، والسكر والأرز والمكرونات، والخضار بأنواعه"؛ للتأكد من نسب التخفيضات الموجودة على السلع المعروضة بالسوق، فضلًا عن فحص جودة السلع المعروضة وتوافر الكميات؛ ليتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم الغذائية بكل سهولة و يسر.

وأوصى "حرز الله"، الأجهزة الرقابية بإدارة تموين العجمي بالتواجد ورصد أي مخالفات بالأسواق.

كما شن المهندس السيد حرز الله، حملة مفاجأة على المخابز البلدية الموجودة بالعجمي، وجرى التفتيش على أوزان الخبز، ومدى مطابقته للمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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