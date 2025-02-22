شبكة أطباء السودان تعلن تسجيل 83 وفاة و1197 إصابة بوباء الكوليرا في ولاية النيل الأبيض

قالت شبكة أطباء السودان، إن الانتشار الواسع لمرض الكوليرا بولاية النيل الأبيض تسبب في وفاة 83 شخصًا، فيما أصيب 1197 شخصًا، تعافى منهم 259 حتى مساء أمس، وتم تخريجهم من مستشفى كوستي.

وأشارت الشبكة في بيان لها، اليوم السبت، إلى كارثية الوضع الصحي بولاية النيل الأبيض بسبب تفشي الوباء، داعية السلطات الصحية لفتح عدد من المراكز؛ بسبب ضيق المستشفيات، وعدم توفر الأسرة الكافية للمرضى بسبب تزايد حالات الإصابة.

ودعت الشبكة السلطات المحلية لتكثيف حملات الوعي وتطهير الأسواق، ومنع توزيع مياه الشرب بالطرق التقليدية، وتوزيع الكلور للمناطق التي لا توجد بها شبكة مياه.

ودخلت الحرب في السودان شهرها الـ21، تاركة البلاد وسط «أكبر أزمة إنسانية في العالم»، بحسب توصيف العديد من المنظمات الأممية.

وتسببت الحرب في مقتل نحو 150 ألف شخص، وتشريد نحو 11 مليون آخرين -حوالي رُبع عدد السكان- من ديارهم، في «واحدة من أكبر أزمات التشريد في العالم».