العراق ينفي تقارير عن عقوبات أمريكية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان

نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الخارجية فرهاد علاء الدين، اليوم السبت، تقارير عن عقوبات أمريكية، في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.

وقال علاء الدين في تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن العراق ينفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أمريكية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان».

وذكر أنه «في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأمريكية مؤخراً، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق».

وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة «رويترز» إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين يوم الاثنين الماضي، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع الحالي.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.

وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).