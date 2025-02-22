المخرجة هالة جلال: 50 دولة شاركت في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

أفادت المخرجة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الـ 26، بمشاركة أكثر من 50 دولة ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، مما أضفى تنوعًا بين الأفلام المتنافسة هذا العام.

وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، أن الأفلام اقتربت من المائة فيلم في البرامج المتنوعة داخل المهرجان، مؤكدة حرصها على تنوع الثقافات لكي تناسب جميع الأذواق وتنال اعجاب المشاهدين.

وأوضحت أن السينما الجيدة، ليس لها علاقة بجنسية البلد المصنعة للفيلم، لكنها أوضحت أن أفضل الأفلام التي شاركت في المهرجان كانت من الكاميرون وأمريكا اللاتينية، ودول آسيا، ودول المنطقة العربية، من فلسطين، ولبنان، والمغرب، تضمنت أفلام جيدة جدًا.

ولفتت إلى مشاركة أوروبية في المهرجان من خلال أفلام قصيرة ذات طابع جيد وبديع.

واختتمت فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتم إهداؤها للمخرج الراحل علي الغزولي تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في السينما التسجيلية.

ويُعد هذا المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.