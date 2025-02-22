في حين أغضبت عمليات تسليم المقاومة للأسرى الإسرائيليين في وقت سابق، كان لتل أبيب اليوم موعداً جديداً وغير مسبوق وربما حتى صادماً مع أخذ أحد الأسرى زمام المبادرة بتقبيل رأس اثنين من مقاتلي كتائب القسام على منصة التسليم.

الأسير هو الجندي الإسرائيلي المفرج عنه "عومر شيم توف"، وانتشر مقطع فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يقبل رأس مقاتلي كتائب القسام خلال مراسم تسليمه في إطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وتمكنت هذه اللحظة من توثيق وتأكيد حسن معاملة المقاومة للأسرى الإسرائيليين خلال احتجازهم في غزة.

في المقابل، أثارت الحركة حالة غضب بين الإسرائيليين، حيث كتب الصحفي الإسرائيلي "أور هيلر" عبر حسابه على منصة "إكس": "قبلة لحماس- هل حماس لا تملك ما يكفي من الدعاية الخاصة بها، أليس كذلك؟ ليضاف لها قبلة".

وبرر الإعلام العبري تقبيل الأسير المحرر لرأس عنصر من وحده الظل بالقول، إن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم يخضعون لتأثير المخدرات في هذه اللحظات.

والحديث عن المخدرات ليس بجديد على الاحتلال، فقد ادعت تل أبيب في وقت سابق أن مقاتلي النخبة في حركة حماس يتناولون الكبتاجون، وحتى أن تحليل المخدرات كان ضمن الاختبارات التي أخضعوا لها جثمان القيادي الراحل يحيي السنوار، والتي كانت نتائجها سلبية.

وأفادت هيئة البث العبرية "رسمية" بأن الفحوصات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي لجثمان قائد حركة حماس الراحل يحيى السنوار، أظهرت خلو دمه من أي تأثير لمواد مخدرة.

ووفقا لهيئة البث العبرية: "أعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة التقرير النهائي الذي يتناول عملية التشريح التي أجريت لجثة قائد حماس السابق يحيى السنوار، وشملت الاختبارات التي أجراها الجيش مجموعة واسعة من المواد المخدرة، وجميع النتائج جاءت سلبية".

ودحض التقرير أي مزاعم وادعاءات إسرائيلية حاولت النيل من مقاتلي حماس، حيث اعتبرت هيئة البث في تقريرها أن غياب آثار مخدر الكبتاغون كان "مفاجأة" للجيش الإسرائيلي.

وأضافت هيئة البث العبرية أنه "وفقا للفحوصات السمية التي أجريت على دم السنوار، جاءت النتائج مفاجئة ومثيرة للاهتمام، إذ لم يُعثر على أي أثر لمواد مخدرة، بما في ذلك الكبتاجون".

وتم تسليم 6 أسرى إسرائيليين، اليوم السبت، وهو اليوم الـ35 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل، من المتوقع أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين، وسيُفرج عن 602 أسير فلسطيني ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ومن المفترض أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلية عن 50 أسيرًا فلسطينيًا من "المؤبدات"، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى "وفاء الأحرار"، المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر، بحسب بيان صدر، أمس الجمعة، عن مكتب "إعلام الأسرى".