الجيش الدنماركي يجلي أحد أفراد طاقم غواصة أمريكية احتاج لرعاية طبية عاجلة قبالة سواحل جرينلاند

قال الجيش الدنماركي إن قواته التابعة لقيادة القطب الشمالي قامت بإجلاء أحد أفراد طاقم غواصة أمريكية قبالة سواحل جرينلاند لتلقي علاج طبي عاجل.

وأفادت القيادة المشتركة الدنماركية للقطب الشمالي، على صفحتها على فيسبوك، بأنه تم إجلاء أحد أفراد الطاقم أمس السبت على بعد نحو 7 أميال بحرية (8 أميال، 13 كيلومترا) قبالة نوك – عاصمة جزيرة جرينلاند الشاسعة التي يغطيها الجليد – وتم نقله إلى مستشفى في المدينة.

وجرى إجلاء فرد الطاقم بواسطة مروحية دنماركية من طراز "سيهوك" كان قد تم نشرها على متن سفينة تقوم بمهمات مراقبة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت أيضا عن خطط لإرسال سفينة مستشفى إلى جرينلاند، الجزيرة الدنماركية التي تتمتع بالحكم الذاتي، مدعيا أن كثيرين هناك مرضى ولا يتلقون الرعاية – مما دفع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى الدفاع عن نظام الرعاية الصحية في الدنمارك.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال، مشيرا إلى مبعوثه الخاص إلى جرينلاند: "نحن بصدد العمل مع حاكم ولاية لويزيانا الرائع، جيف لاندري، على إرسال سفينة مستشفى عظيمة إلى جرينلاند للعناية بالعديد من الأشخاص المرضى، الذين لا يتلقون الرعاية هناك، وهي في طريقها إلى هناك."

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في تصريح لهيئة البث العامة "دي آر"، إنه لم يتم إبلاغ السلطات الدنماركية بأن السفينة في طريقها إلى جرينلاند.