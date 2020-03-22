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فيروس كورونا يصل قطاع غزة لأول مرة

د ب أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 6:29 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 6:29 ص

أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" في غزة ليلة السبت/الأحد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع لشخصين عادا مؤخرا من باكستان.

وذكرت الوزارة في بيان أن المصابين تم تشخيص إصابتهما وهما في الحجر المخصص لجميع العائدين إلى غزة، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة بالفيروس من داخل القطاع.

وقبل ذلك أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة من قرية "شقبا" غرب مدينة رام الله قدمت من تركيا السبت الماضي عبر الأردن.

ورفع ذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 53 حالة منهم 17 حالة تماثلت للشفاء.


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