وزير الإعلام اليمني يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة آلاف المختطفين في معتقلاتها

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني المليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن سلامة عشرات الآلاف من المختطفين في معتقلاتها غير القانونية من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والناشطين والمواطنين.

وأوضح الوزير اليمني - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن التقارير الصحية حذرت من تفشي فيروس كورونا في التجمعات الكبيرة ومن بينها المعتقلات الحوثية التي يكدس فيها المعتقلين في ظروف سيئة وبلا رعاية صحية.

و‏دعا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للقيام بمسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية والتدخل العاجل لمراجعة أوضاع المختطفين في معتقلات المليشيا الحوثية والذين يتم جمعهم بالمئات في معتقلات غير قانونية وغير مؤهلة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة ويعانون ظروفا صحية ومعيشية سيئة مطالبا من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن بالضغط على المليشيا الحوثية لسرعة تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الأسرى والإطلاق الفوري لكافة المختطفين في معتقلاتها دون قيد او شرط.