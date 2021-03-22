مسؤول يمني يحمل الحوثيين «مسؤولية» اندلاع الحرب في اليمن

حمل معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، مليشيا الحوثي "كامل المسؤولية عن اندلاع الحرب في اليمن، بعد اجتياحها العاصمة بقوة السلاح وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحوار، واتفاق السلم والشراكة".

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع تويتر :"‏في 21 مارس 2015 أعلنت مليشيا الحوثي التعبئة العامة لاجتياح المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز، وكانت هذه الخطوة سببا رئيسيا في توسع رقعة الحرب في مختلف المناطق اليمنية، خصوصا وأنها جاءت بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة برعاية المبعوث الأممي الأسبق بن عمر".

وأوضح المسؤول الحكومي، ‏أن "تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لبى دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي وأطلق في 26 مارس عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

وأردف بالقول:"أعادت تلك العمليات 80% من جغرافيا اليمن وتصدت لمحاولات تجريف الهوية الوطنية والعربية".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين،إن إجمالي ما تعرض له اليمن من غارات جوية من قبل تحالف "العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي،" أكثر من 266 ألف و510 غارة منها ما يقارب الف غارة منذ بداية العام العام الحالي".

وأضاف سريع في بيان له:" معظم هذه الغارات استهدفت المواطنين اليمنيين والقرى والمنازل والمدن والطرقات والمساجد والمنشآت الخاصة والعامة وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين".

وأشار سريع إلى أن اجمالي عدد العمليات العسكرية للقوات التابعة لجماعته خلال الـ 6 السنوات بلغت" 12 ألفا و366 عملية".

وأردف بالقول :" على العدو أن يدرك أن العام السابع من الصمود سيشهد المزيد من العمليات العسكرية والتي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار".

وفي 26 آذار/مارس الجاري، تدخل عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، عامها السابع.