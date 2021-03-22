كارتيرون يكشف أهدافه من ودية سيراميكا

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في حساباته تجهيز بعض عناصر الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويستهدف كارتيرون تجهيز بعض العناصر مثل: محمد عبد الشافي ومحمد أشرف “روقا” وحميد أحداد ومحمود علاء من خلال مباراة سيراميكا من أجل الوقوف على حالتهم الفنية قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى كارتيرون إلى وصول اللاعبين الذي لا يشاركون بشكل أساسي في الفترة الماضية لحالة فنية عالية من أجل الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المباراة المهمة أمام بطل الجزائر.

وأشاد الفرنسي باتريس كارتيرون بالحالة البدنية للاعبين خاصة محمد عبد الشافي الذي ظهر خلال التدريبات منذ استئنافها بحالة بدنية عالية، وقرر منحه الفرصة مع زملائه في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية من أجل اكتساب حساسية المشاركة.