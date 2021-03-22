رويترز: مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في هجمات على قرية بالنيجر

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أفادت وكالة "رويترز" بأن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني للوكالة إن "مسلحين من تنظيم داعش (الإرهابي) شنوا الهجمات"، في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم "داعش" في المنطقة، وألقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

وفي 15 مارس الحالي، أعلن مفوض الأمن بولاية كادونا النيجيرية، صموئيل أروان، أن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين في مدرسة ابتدائية في الولاية بشمال غرب البلاد.

وتعتبر عملية الخطف هذه، خامس عملية اختطاف جماعي للمدارس منذ ديسمبر في البلاد.