أعلن المسؤولون في مدينة لايبزج الألمانية اليوم الاثنين أن المواجهة المرتقبة بين لايبزج وبايرن ميونخ في الثالث من أبريل المقبل، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ستقام بدون جمهور.

وأثرت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في المنطقة، على مشروع تجريبي يتيح عودة المشجعين إلى المدرجات.

وقال بوركهارد جونج عمدة لايبزج اليوم الاثنين :"في الوقت الحالي، يعد اللعب في حضور جماهير، أمرا وهميا تماما في (ولاية) ساكسونيا ولايبزج (التي تقع بالولاية). هذا أمر لا يمكن تصوره في الأسابيع القليلة المقبلة."

وذكر تقرير نشرته بوابة "شبورت بوتسر" أمس الأحد أن 999 مشجعا قد يجرى السماح لهم بحضور المباراة المقررة في استاد لايبزج الذي يسع 42 ألف متفرج، لكن عدد حالات الإصابة دفع عمدة لايبزج للإعلان عن عدم إمكانية ذلك.

وقبل ثماني مراحل من نهاية البوندسليجا، يتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب جدول المسابقة بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.