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الحوثيون يردون على مبادرة السعودية بشأن اليمن

وكالات:
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 4:55 م

اعتبر الحوثيون أن المبادرة التي أعلنتها السعودية، اليوم الاثنين، لإنهاء الحرب في اليمن "لا تتضمن أي شيء جديد".

جاء ذلك، رداً على مبادرة أعلنها، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، بأن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وأشار الوزير إلى أن "المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

وقال الوزير إن بلاده "تدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى الموافقة على المبادرة".

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