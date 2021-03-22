محافظ الإسكندرية ووزير الآثار يبحثان تنفيذ تطويرات ميدان المساجد ومحيط قلعة قايتباي

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، عددًا من مشروعات التطوير السياحية مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، والتي من المخطط البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة بمنطقة مجمع المساجد ببحري، ومحيط قلعة قايتباي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور مصطفى الوزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية والدكتورة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار.

وأكد الشريف، خلال اللقاء، أهمية استعادة مكانة مدينة الإسكندرية السياحية من جديد من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بعدد من المناطق السياحية الهامة بالمحافظة وعلى رأسها منطقة محيط القلعة وميدان المساجد بمنطقة المرسي أبو العباس.

وأوضح الشريف، أن المحافظة ستبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمجرد توقيع البرتوكول النهائي مع الهيئة الهندسية، وذلك بعد أن تسلمت المحافظة شهادة حق استخدام الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية من الجامعة الألمانية بالقاهرة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

ومن جانبه استعرض الدكتور خالد العناني، عددا من مقترحات عملية التطوير والتي تهدف إلى تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمناطق المستهدفة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا.