الآثار: 50% تخفيض على تذكرة متحف الحضارة لمدة أسبوعين بدءا من 4 أبريل

أعلنت وزارة السياحة والآثار منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل المقبل، لزيارة قاعة العرض المركزي.

وأشارت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم إلى أنه سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و ٥ إبريل القادم، وذلك بعد افتتاحها.