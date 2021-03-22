الإمارات والبحرين تؤيدان المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

أيدت الإمارات العربية المتحدة والبحرين المبادرة التي أطلقتها السعودية اليوم الاثنين لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، متضمنا وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن تأييد مملكة البحرين للمبادرة النبيلة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار في اليمن بإشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية، حرصاً من المملكة على وقف سفك الدماء وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعما لجهود المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة دولياً ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالمواقف السعودية المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تطلع مملكة البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييداً وترحيباً من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وأكدت وزارة الخارجية اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تأييد بلاده للمبادرة التي أعلنتها السعودية اليوم للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم.

وحث وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.

وأشاد عبد الله بن زايد بالدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية، مشددا على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على التزام بلاده التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.