الحكومة اليمنية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الصحية ورفع الجاهزية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وقالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، وجهت وزارة الصحة بإعلان الطوارىء الصحية في كل المحافظات، ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، إضافة إلى توفير أدوات الحماية للكادر الطبي والأدوية والمستلزمات المحتاجة.



وحثت اللجنة السلطات المحلية على إغلاق القاعات والنوادي وصالات الأفراح، وتنظيم الأسواق والمولات وتقليص مدة عملها حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع فرض الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في الأسواق والمراكز التجارية.



وألزمت اللجنة كافة المؤسسات الرسمية الحكومية والمحلية بتعليق كل الأنشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية.



ووجهت بتفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية في المحافظات، وفقا للحالة الوبائية.



كما وجهت وزارة الخدمة المدنية بتوجيه الوزارات والمؤسسات بمنح إجازات في المؤسسات العامة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.



ودعت وزارة الأوقاف إلى إغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة وإقامتها بعد 10 دقائق من الأذان ومراعاة الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار المرض.



وشددت اللجنة على وزارة التربية والتعليم بسرعة استكمال امتحانات العام الدراسي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.



يأتي ذلك في الوقت الذي ازدادت فيه حالات كورونا في اليمن، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية وخيمة بسبب انهيار الوضع الصحي في البلاد التي تشهد حربا منذ سنوات.