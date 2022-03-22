الإمارات: القمة الثلاثية بين السيسي وبن زايد وبينيت تناولت تعزيز العلاقات والتداعيات الدولية

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، تناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين الدول، وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور، بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن ولي عهد أبو ظبي والرئيس السيسي ونفتالي بينيت، تبادلوا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة شرم الشيخ بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.