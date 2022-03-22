روسيا: تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وذكر أن التقسيمات الفرعية تقدمت للقوات المسلحة الروسية 6 كيلومترات أخرى، وحررت قرية «أوروجاينويه»، وتقاتل الآن ضد وحدات من لواء هجوم المناطق الوعرة المنفصل رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك توغلت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك، بعمق 4 كيلومترات في دفاعات اللواء 25 المحمول جوا، والتابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقاتل الآن من أجل السيطرة على قرى كامينكا ونوفوسيلوفكا فتورايا وفيرخنيتوريتسكويه.

وفي اتجاه كوراخوفا، بلغ التقدم ليلا ما يصل إلى 5 كيلومترات، حيث دمرت وحدات جمهورية دونيتسك سرية من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53، ووحدات الكتيبة الهجومية التابعة للواء الآلي المنفصل رقم 54 للقوات المسلحة الأوكرانية، وحررت قرى سلافنويه وترودوفسكوي ومنجم تشيليوسكينتسيف وماريينكا.

كما تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تدمير 3 دبابات و4 آليات قتال مشاة و4 قطع مدفعية ميدانية و6 آليات للطرق الوعرة في هذه المنطقة.

وفرضت وحدات القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك سيطرتها على قرى كالينوفو بوباسنوي ونوفوألكسندروفكا وستيبنويه وبوغوسلافسكويه، ويستمرون في تدمير وحدات اللواء الآلي المنفصل رقم 30 للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث وقع أكثر من 40 فردا و5 مركبات للعدو على الطرق الوعرة.

كذلك فقط أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عدد 14 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو، بما في ذلك واحدة من طراز «بيرقدار-تي بي2».

ونجحت مجموعة من «صيادي الليل» مكونة من مروحيات «كا-52» و«مي-28إن» في تدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مركبات قتالية ونقل جنود مدرعة خلال ضرباتها الليلية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير:

230 طائرة بدون طيار

181 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات

1528 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

154 قاذفة صواريخ متعددة

602 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1312 مركبات عسكرية خاصة