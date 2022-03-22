روسيا: بدء أول عملية لمبادلة الأسرى مع أوكرانيا

أكدت السلطات الروسية تنفيذ أول عملية لمبادلة الأسرى مع الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري، اليوم/الثلاثاء/ إن "أول عملية تبادل جرت"، مضيفة أنه تمت عودة تسعة أسرى روس وأن جزءا منهم من القائمة التي يجرى إعدادها عن طريق تلقي الاستفسارات من المواطنين.

وأكدت أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية، الذي كان محتجزا لدى القوات الروسية..معربة عن أملها في ألا تكون هناك أي مماطلة مع القوائم والأوراق والإجراءات.

وكانت موسكالكوفا قد أعربت عن استعدادها للعمل على تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني "ضمن أي صيغة"، وتوجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلب تقديم المساعدة للأسرى الروس المحتجزين لدى القوات الأوكرانية.