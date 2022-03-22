استطلاع رأي فرنسي: ماكرون يواصل تصدر نوايا التصويت فى الانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت، اليوم الثلاثاء، حول نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الشهر المقبل، مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصدره نوايا التصويت مع تراجع كل من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، وإريك زيمور، ومرشحة اليمين فاليري بيكريس، فيما أحرز مرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون تقدما.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيلاب" لدراسات الرأي العام قبل نحو 20 يوماً من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، أنه بعد ارتفاع حاد قبل أسبوعين لشعبية الرئيس الفرنسي، تراجع ماكرون قليلاً للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه حافظ على صدارته في نوايا التصويت، بحصوله على 27.5% من الأصوات، بانخفاض 3.5 % عن استطلاع الأسبوع الماضي.

ووفقاً للاستطلاع الذي أُجري لصالح محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، فإن مرشحة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن، التي تحتفظ بالمركز الثاني في نوايا التصويت حصلت على 20% من نوايا التصويت.

وذكر الاستطلاع، أن مرشحة حزب الجمهوريين (يمين) فاليري بيكريس، واليميني المتطرف إريك زيمور، واصلا التراجع والانخفاض، بحصول كلاهما على 10% من نوايا التصويت، في المقابل، أحرز زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون تقدماً بحصوله على 15%.

ووفقاً للاستطلاع ظل عالم البيئة يانيك جادوت والشيوعي فابيان روسيل مستقرين نسبيًا، بنسب 4.5% و 3.5% على التوالي، وهي نفس النتيجة الأسبوع الماضي، بينما حصل زعيم "حركة انهضي يا فرنسا "(يمين) نيكولا دوبون-ايجنان"، وجان لاسال كلاهما عند 3%، و4%.

وبقيت مرشحة الحزب الاشتراكي، آن هيدالجو عند 1.5%، مثل المرشح المستقل فيليب بوتون الذي حصل على 1.5% من نوايا التصويت، وناتالي أرنو التي حصلت على 0.5%.

أما عن نوايا التصويت خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لفت الاستطلاع إلى إمكانية تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية لعام 2017، بتأهل ماكرون ولوبن، مشيراً إلى ضيق الفجوة قليلاً بينهما، بحصول الرئيس الفرنسي على 56% من الأصوات في الجولة الثانية مقابل 44% للوبن.

وأجري الاستطلاع على عينة قوامها 1551 شخصًا يمثلون الشعب الفرنسي، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، بما في ذلك 1450 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية.

وطرحت الأسئلة عبر الإنترنت في 20 و21 مارس الجاري. وتم ضمان تمثيل العينة وفقًا لطريقة الحصص المطبقة على المتغيرات التالية: الجنس والعمر والفئة الاجتماعية المهنية ومنطقة الإقامة وفئة التكتل، بهامش خطأ بين 1.1% و 3.1 %.