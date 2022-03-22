 دونيتسك: نصف منطقة ماريوبول باتت محررة وتحت سيطرة قواتنا والجيش الروسي - بوابة الشروق
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دونيتسك: نصف منطقة ماريوبول باتت محررة وتحت سيطرة قواتنا والجيش الروسي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 4:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 4:48 م

قال دانييل بيزسونوف، المسؤول الإعلامي في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية قد حررت حوالي نصف منطقة ماريوبول.

وأضاف المسؤول بيزسونوف: "القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية حررت حوالي نصف منطقة ماريوبول.. الجانب الأوكراني يعاني من خسائر فادحة في ماريوبول"، منوها أيضا بتكبد القوات الشعبية بعض الخسائر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفت بيزسونوف إلى محاولات المسلحين القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول الخروج من المدينة متخفين مع السكان المدنيين.

وكان المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع قد أعلن الأحد الماضي عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة.

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