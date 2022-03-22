وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، روسيا بأنها أصبحت منبوذة بسبب حربها على أوكرانيا التي تُكمل بعد غدٍ الخميس شهرها الأول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن العالم بات أكثر إصرارًا واتحادًا في مواجهة روسيا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، وفرض عقوبات اقتصادية قوية وغير مسبوقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيط الهادي.

وأشار إلى العمل على تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجبهة الشرقية وجعل من وصفهم بـ«حلفاء أمريكا» أكثر قوة لصد الغزو الروسي.

وأوضح أن بلاده تعمل دعم قطاع الطاقة بالنسبة لدول أوروبا وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسي، إلى جانب التنسيق على الصعيد الإنساني لتخفيف الأعباء الإنسانية في أوكرانيا والاستجابة للأعداد المتزايدة من اللاجئين.

ورأى أن أوكرانيا تنتظرها ما وصفها بـ"أيام صعبة" على الجبهة الأمامية، مشيرًا إلى أنّ هذه الحرب لن تنتهي بسهولة أو بسرعة.

وتواصل روسيا شن عمليتها العسكرية التي تصفها بـ"الخاصة" على أوكرانيا، في وقت قالت فيه تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنّ بيلاروسيا قد تنضم قريبا إلى روسيا في الحرب، وأنها بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لفعل ذلك.

في السياق، قال مصدر في المعارضة البيلاروسية، إنّ الوحدات القتالية لبلاده جاهزة للتوجه إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استعداد آلاف القوات للانتشار، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.