العاهل الأردني يدين الاعتداءات الحوثية الأخيرة على السعودية

أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاعتداءات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

جاءت تصريحات العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ناقشا العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون بينهما.

وأكد الملك عبد الله الثاني على أهمية تغليب لغة الحوار ودعم الجهود المبذولة دوليا لإيجاد حلول سياسية للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، قد أعلن أمس الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون واستهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو في مدينة جازان ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

ويأتي التصعيد الحوثي بعدما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الخميس الماضي، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية في الرياض هذا الشهر، موضحاً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية بهذه الدعوة، فيما رفض الحوثيون الانخراط فيها، مشترطين أن تكون الدولة المستضيفة للمشاورات، دولة "محايدة".

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحًا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فضلا عن تسببها بمقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفقاً لتقارير أممية.