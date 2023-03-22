مينديليبار يخلف سامباولي في تدريب إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعيين خوسيه لويس مينديليبار في منصب المدير الفني للفريق لفترة قصيرة في أعقاب إقالة خورخي سامباولي من تدريب الفريق.

وجاءت إقالة سامباولي، الذي عاد لقيادة الفريق في ولاية ثانية في أكتوبر الماضي، بعد الهزيمة صفر / 2 أمام خيتافي يوم الأحد الماضي.

وفاز إشبيلية بمباراتين فقط من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري الإسباني، وخسر أربع مباريات ليصبح على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

وقاد سامباولي إشبيلية لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي حيث سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتولى سامباولي المهمة خلفا لجولين لوبتيجي في أكتوبر الماضي، لكنه قاد الفريق لتحقيق ستة انتصارات فقط خلال 19 مباراة بالدوري.

وقرر إشبيلية الاستعانة بمينديليبار المدرب السابق لبلد الوليد والافيس وإيبار بعقد يمتد حتى 30 يونيو المقبل.

وستكون المباراة الأولى لمينديليبار عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، خلال المواجهة على ملعب قادش، ثم يستضيف أشبيلية فريق سيلتا فيجو في السابع من أبريل المقبل، وبعدها بستة أيام يلاقي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي وخاض مينديليبار 448 مباراة كمدرب في الدوري الإسباني حيث فاز في 128 مباراة وخسر في 195 لقاء.