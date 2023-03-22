سكك حديد مصر: امتداد مسير رحلات قطار التالجو على خط الوجه القبلي إلى أسوان بدءا من الغد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان، على خط القاهرة / أسوان بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر؛ وذلك بدءا من غد الخميس.

يأتي ذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم ، وتنفيذاً لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل، وبعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطاري التالجو على خط الوجه القبلي وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة.

وذكر بيان لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، أنه تقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو، على خط القاهرة / أسوان، من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 غدا؛ ليصل أسوان الساعة 10.35 صباح يوم الجمعة، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وقوفاً بمحطات [ الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - إدفو – كوم امبو ].

كما تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90 ] طبقاً للجداول المرفقة.

كما تقرر أن تكون أسعار التذاكر للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ 700 جنيه، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية بـ 550 جنيه.