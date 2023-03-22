ديمة قندلفت تطرح الإعلان الدعائي لمسلسل العربجي

روجت الفنانة السورية ديمة قندلفت لمسلسل "العربجي"، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث نشرت، عبر حسابها على إنستجرام، الإعلان الدعائي للعمل، معلقة: "حد السيف بيقتل مرة.. بس الكلمة بتقتل 100 مرة".

وتدور أحداث المسلسل حول عبده العربجي، الذي يعيش في بيئة بسيطة، ويتمتع بالشهامة والرجولة، ويفضل الابتعاد عن المشاكل اليومية، إلا أن القدر يقوده إلى مصير مختلف يتصارع فيه الخير والشر، ويصبح أمام مواجهة أزمة تكاد تودي به إلى سقطة أخلاقية في حال قرر التخلي عن الضعفاء، إلا أنه لا يتردد في المساعدة، ويقف مناهضا لقوى الشر.

وما يزيد من معاناته وقوعه في حب فتاة من الحي، لكنها لا تبادله نفس المشاعر وتعرض عنه، إلا أنه لا يفقد الأمل ويتحدى كل شئ؛ دفاعا عن حبه لها ورغبته في الزواج منها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ديمة قندلفت: باسم ياخور، وسلوم حداد، ونادين خوري، وميلاد يوسف، وطارق مرعشلي، وهو من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، ومن إخراج سيف الدين سبيعي.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية ديمة قندلفت قد حققت نجاحا ساحقا بدورها في مسلسل "ستيليتو"، الذي عرض خلال الفترة الماضية عبر قناة "إم بي سي فور"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "جرائم صغيرة"، وشارك في بطولته: ريتا حرب، وكاريس بشار، وقيس الشيخ نجيب، وكارلوس عازار، وسامر المصرى، وندى أبو فرحات، وسيناريو مي حايك، وإخراج إندر إيمير.