مسئول يمني يؤكد: صفقة تبادل الأسرى لم تخضع لأي انتقاء بين المعتقلين

أكد مسؤول حكومي يمني، اليوم الأربعاء، أن مطالب الوفد الحكومي في اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى "لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء وشملت جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا".

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، وعضو الوفد الحكومي في المشاورات في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن الوفد سيعمل بشكل دائم لإخراج كافة المحتجزين دون استثناء في الجولات المقبلة".

وأفاد فضائل، بأن صفة تبادل الأسرى التي وقعت مؤخرا بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين في سويسرا، شملت 887 أسيرا من كلا الجانبين".

وأوضح أن الحوثيين، "وافقت على الإفراج عن 23 من أسرى التحالف والحكومة مقابل الإفراج عن 600 من أسراها".

وأردف فضائل بالقول "19 من أسرى التحالف بينهم 16 سعودي و3 سودانيين، مقابل الإفراج عن 250 من أسرى الحوثيين".

وأضاف: "كما سيفرج عن 100 أسير حوثي مقابل الإفراج عن عفاش طارق ومحمد صالح (نجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق عفاش، فضلا عن الإفراج عن 250 أسيرا حوثيا مقابل الإفراج عن اللواء ناصر منصور، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق".

وأشار إلى أنه سيفرج أيضا عن 157 من أسرى الحكومة بينهم الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين "مقابل الإفراج عن 107 أسرى حوثيين".

وشكر فضائل اللواء ناصر الثنيان واللواء فلاح الشهراني، ممثلا التحالف في المشاورات، على: "جهودهم الكبيرة التي قاموا بها لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول لهذا الاتفاق".

وعن الزيارات المتوقعة للمعتقلات والسجون قبل تنفيذ صفقة التبادل، أكد فضائل "أنها ستكون للجميع دون استثناء وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن".

جدير بالذكر أن الصفقة شملت اثنين فقط من المشمولين بالقرار وهم محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، فيما لم تشمل الإثنين المتبقيين وهم محمد قحطان، قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، والقيادي العسكري فيصل رجب.

ولفت فضائل، إلى أن عملية تبادل الأسرى ستكون ما بين 15 إلى 20 رمضان "وهو أمر متعلق بالأمور اللوجستية الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تبذل جهودا كبيرة في هذا الجانب".