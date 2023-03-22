ارتفع معدل التضخم في بريطانيا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في فبراير الماضي، الأمر الذي فاجأ المحللين وزاد الضغط على بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) كي يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر غدا الخميس.

وقفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.4% على مدار 12 شهرا حتى فبراير مقارنة بـ 10.1% في الشهر السابق، حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات العائلات، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء.

بينما يتوقع الخبراء انخفاض الأسعار بسرعة في وقت لاحق هذا العام، فإن نسبة التضخم أكبر بخمسة أضعاف من الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا، البالغ 2%، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

سيوازن البنك بين الحاجة للسيطرة على التضخم والمخاوف بشأن تداعيات المشكلات المصرفية العالمية عندما يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الخميس.

ووافق البنك على عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021، ما أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في مؤسسة (سي إم سي ماركتس يو كيه) إنه يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل.