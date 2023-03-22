حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا غاليا مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره الزامبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الدور الثالث لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وافتتح إبراهيم عادل أهداف المباراة في الدقيقة 74 بعدما سدد كرة قوية صاروخية سكنت الشباك، في حين ضاعف عبد الرحمن عاطف "أجويرو" النتيجة في الدقيقة 88 وذلك من رأسية قوية سكنت الشباك.

وأقيمت مباراة الذهاب في ملعب الدفاع الجوي، فيما يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الزامبي في الإياب يوم 26 مارس الحالي.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، في المغرب في يونيو المقبل، علما بأن أصحاب المراكز الـ3 الأولى في البطولة سيتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة.