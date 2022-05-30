 صحيفة برتغالية: الزمالك يُعلن رحيل فيريرا (مرة أخرى)! - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

صحيفة برتغالية: الزمالك يُعلن رحيل فيريرا (مرة أخرى)!

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:58 م

علقت صحيفة "إيبولا" البرتغالي على قرار إدارة نادي الزمالك بإقالة المدير الفني جوسفالدو فيريرا للمرة الثانية.

وكان الزمالك قد أعلن عصر اليوم الأربعاء توصله لاتفاق يقضي بحصول فيريرا على جزء من مستحقاته المالية وتنازله عن الجزء الآخر، في ضوء النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

وقالت الصحيفة البرتغالية ذائعة الصيت: "فيريرا يرحل عن الزمالك .. مجدداً"، في إشارة إلى القرار السابق من إدارة النادي بإقالة المدير الفني في يناير الماضي، قبل أسبوع من عودته مرة أخرى، ثم رحيله الأخير.

ولفتت "إيبولا" إلى مسيرة فيريرا مع الزمالك وما حققه في ولايته الثانية، وكذلك قرار الإقالة السابق، ونتائج الفريق الأخيرة وآخرها الهزيمة من شباب بلوزداد في الجزائر وتوديع دوري أبطال أفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك