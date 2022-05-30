صحيفة برتغالية: الزمالك يُعلن رحيل فيريرا (مرة أخرى)!

علقت صحيفة "إيبولا" البرتغالي على قرار إدارة نادي الزمالك بإقالة المدير الفني جوسفالدو فيريرا للمرة الثانية.

وكان الزمالك قد أعلن عصر اليوم الأربعاء توصله لاتفاق يقضي بحصول فيريرا على جزء من مستحقاته المالية وتنازله عن الجزء الآخر، في ضوء النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

وقالت الصحيفة البرتغالية ذائعة الصيت: "فيريرا يرحل عن الزمالك .. مجدداً"، في إشارة إلى القرار السابق من إدارة النادي بإقالة المدير الفني في يناير الماضي، قبل أسبوع من عودته مرة أخرى، ثم رحيله الأخير.

ولفتت "إيبولا" إلى مسيرة فيريرا مع الزمالك وما حققه في ولايته الثانية، وكذلك قرار الإقالة السابق، ونتائج الفريق الأخيرة وآخرها الهزيمة من شباب بلوزداد في الجزائر وتوديع دوري أبطال أفريقيا.