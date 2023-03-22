شباب الجيزة تنفذ أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بمركز شباب السيسي التابع لإدارة الهرم ومركز شباب الصفا التابع لإدارة العمرانية.

وأوضحت المديرية، أن الفعاليات تستمر على مدار يومين ليتناول منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، ثلاثة محاور رئيسية: المحور السياسي، المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، حيث يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأشارت المديرية، إلى أن الملتقى بدأ بالتعريف بالنسخة الأولى للمنتدى والتي نفذت عام 2016 ثم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والتعريف بمحاور المنتدى والقضايا التي تندرج تحت كل محور.

وقسّم المدربون، المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للمنتدى والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات

وكان أبرز المشكلات، هي الطرق والنقل والمواصلات والازدحام، خاصة بمناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتها، بالإضافة إلى مشكلات التعليم وتداعياتها ومشكلات الصحة والمشكلات الاجتماعية والتفكك الأسري، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية.