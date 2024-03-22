بلينكن يصل إسرائيل آخر محطات جولته في الشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، محطته الثالثة والأخيرة في جولته السادسة بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.



وبثت محطات تلفزة إسرائيلية مقاطع مصورة لوصول بلينكن إلى "مطار بن جوريون" قرب تل أبيب، قادما من مصر التي زارها الخميس ضمن الجولة التي قادته أولا إلى السعودية الأربعاء.



ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وتطغى على الزيارة مساعي التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين، وتحقيق وقف إطلاق نار مطول في غزة، فضلا عن بحث مخاطر تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين.



وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.