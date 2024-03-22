سلاح الجو البريطاني يشيد بالطيارين الأوكرانيين الذين أكملوا تدريبهم في بريطانيا

أشار قائد سلاح الجو الملكي البريطاني إلى "القليل"، الذين قاتلوا سلاح الجو الألماني "لوفتفافه"، في "معركة بريطانيا"، حيث أشاد بأول طيارين أوكرانيين أكملوا تدريبهم في بريطانيا.

وذكر المارشال، ريتشارد نايتون، قائد سلاح الجو: "يجب أن تنتصر أوكرانيا، انتصاركم هو انتصارنا"، حيث أشاد بمهارات وتحفيز الطيارين العشرة الشباب، في مراسم أقيمت أمس الخميس، طبقا لما ذكرته وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

وقال ريتشارد للطيارين، في قاعدة جوية، تابعة للمملكة المتحدة "من تاريخنا في المملكة المتحدة، ربما نفهم أكثر من معظمنا، مدى القوة، التي يمكن أن تتمتع بها قلة، في مواجهة كثرة".

وأضاف للطيارين: "من الأهمية بالنسبة لنا أن نقف جنبا إلى جنب لمواجهة عدوان هؤلاء الذين يسعون لتقويض حريتنا واستقرارنا وأمن النظام الدولي، والذين يعتقدون أن القوة هي الحق ويمكنهم أن يفعلوا ما يريدون"، متابعا: "لا يمكننا ولن نسمح بذلك".

وتابع: "صراعكم هو صراعنا. يجب أن تنتصر أوكرانيا، انتصاركم هو انتصارنا".

يشار إلى أن أوكرانيا طالبت العديد من الدول الأوروبية السماح بتدريب طياريها لتمكينها من التصدي للتفوق الجوي الروسي في الحرب التي تشنها موسكو منذ فبراير عام 2022.