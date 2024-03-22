مصافي التكرير الهندية ترفض قبول الخام الروسي المنقول على ناقلات سوفكومفلوت

ترفض جميع مصافي التكرير الهندية الآن، قبول الخام الروسي المنقول على ناقلات "بي.جيه.إس.سي.سوفكومفلوت"، بسبب العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد التجارة التي ازدهرت، منذ أزمة أوكرانيا، قبل عامين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن شركات المعالجة الخاصة والحكومية، بما في ذلك، شركة "النفط الهندية"، توقفت عن قبول الشحنات، إذا كانت على متن ناقلات "سوفكومفلوت"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتفحص المصافي ملكية كل سفينة، للتأكد من أنها ليست تابعة للشركة، أو غيرها من المجموعات الخاضعة للعقوبات، حسب المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات.

يأتي هذا التراجع الأوسع، في أعقاب خطوة مماثلة، من قبل شركة "ريليانس انداستريز ليمتيد"، أكبر شركة تكرير خاصة في الهند، في وقت سابق هذا الأسبوع.