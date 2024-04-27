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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة رفح

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
د ب أ
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 10:49 ص

استشهد ستة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ميناء الصيادين بمدينة غزة، وأطراف مخيم الشاطئ".

وكان رئيس بلدية مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة علاء العطار أعلن تدمير الجيش الإسرائيلي 70% من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية عن العطار قوله إن "بيت لاهيا تعرضت منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية والسكنية"، ذاكرا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 50% من مضخات الصرف الصحي، ما تسبب بأزمة إنسانية خلال الحرب على القطاع.

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