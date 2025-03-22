محافظ البحيرة: رفع كفاءة الطرق وتطوير البنية التحتية

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والصيانة الجارية في مختلف مراكز المحافظة، لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم السبت، إن الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمتابعة ترميم وتمهيد طريق شبراخيت دمنهور، وذلك في الوصلة الممتدة من قرية الأنصاري حتى مدخل شبراخيت.

وأشارت المحافظ، إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لخطة تطوير البنية التحتية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية إنهاء المرحلة الأولى من مشروع رصف طريق دمنهور شبراخيت، مما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتعزيز سلامة المواطنين.

كما أكدت أن العمل يجري بوتيرة متسارعة للانتهاء من جميع مشروعات قطاع الطرق على مستوى المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.