الرئيس السيسي: نسجل تقديرنا للمرأة المصرية التي طالما كانت شريان الحياة للوطن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لسيدات مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك ولذى يتزامن أيضا، مع الصوم الكبير للمسيحيين، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، أعاد الله تعالى علينا هذه الأيام المباركة، بالخير واليمن والبركات».

وأضاف في كلمته خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: «في يوم تتجلى فيه أعظم صور العطاء، وتشرق فيه شموس المحبة والوفاء، نلتقى اليوم لنكرم أمهات مصر العظيمات، عنوان التضحية ورمز الصمود والإلهام».

وتابع: «إنه يوم، نسجل فيه تقديرنا للمرأة المصرية، التى طالما كانت شريان الحياة فى هذا الوطن، وشريكة حقيقية فى بناء أمجاده».

واستكمل: «الأم المصرية، ليست فقط الحاضنة لأبنائها؛ بل هى أيضا الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقاي، إنها القلب النابض، الذى يزرع قيم الحب والتسامح والانتماء، في نفوس الأجيال، فتنشئ جيلا واعيا، قادرا على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات».

وحضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

واستمع الرئيس السيسي إلى كلمة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي استعرضت جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين الاجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع، فضلاً عن إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لجهود الحكومة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الإقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030.

كما اطّلع الرئيس السيسي خلال اللقاء، على فيلم تسجيلي عن جهود الدولة لدعم المرأة المصرية.

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًّا بين الرئيس السيسي وبعض المشاركات حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بالمرأة والأمومة والطفولة ومرض الزهايمر ودور الفن والإعلام في تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام ودور رائدات العمل الاجتماعي.