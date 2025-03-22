جهاز المخابرات السودانية يكشف حجم الغنائم بعد استعادة السيطرة على مقره بالخرطوم

كشف جهاز المخابرات العامة السودانية عن حجم الغنائم التي استولى عليها بعد استعادة السيطرة على مقره في حي المطار بالخرطوم من قبضة الدعم السريع.

وأظهر جنود من هيئة العمليات التابعة للجهاز عبر مقطع فيديو مبالغ مالية ضخمة تركها جنود الدعم السريع أثناء الاقتحام المفاجئ للمقر فجر اليوم السبت.

وشملت الغنائم العسكرية عتادًا ضخمًا، بما في ذلك عربتان مقاتلتان مزودتان بمدافع دوشكا، ومدرعة، وراجمة صواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى صهريج مياه، بحسب موقع المشهد السوداني.

وبسط الجيش السوداني سيطرته بالكامل اليوم السبت على جزيرة توتي القريبة من وسط الخرطوم بعد انسحاب القوة المرابطة في مدخل جسر المدينة عقب سيطرة الجيش على فندق كورنثيا.

واقتحم الجيش جزيرة توتي بقوة ضخمة حيث قام بتمشيط المدينة بالكامل دون حدوث أي اشتباكات بعد أن سلمت القوات المحاصرة داخل الجزيرة نفسها للجيش.

إلى ذلك، أفادت تقارير اعلامية بأن الجيش السوداني أحكم سيطرته على مقر المخابرات العامة ومقر الكتيبة الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، في تطور عسكري كبير ضد قوات الدعم السريع.