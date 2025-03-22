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استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025.

• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 38.900 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد بشاي ليسجل 38.250 ألف جنيه للطن.

ارتفع سعر طن حديد المصريين بمقدار 300 جنيه ليسجل 36.900 ألف جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 36 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد الجيوشي ليسجل 36 ألف جنيه للطن.

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.

• جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 3255 جنيه للطن

وثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 3200 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 3300 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 3300 جنيه.

وثبت سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3480 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليصل إلى 3310 جنيهات.