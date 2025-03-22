لماذا ألغى ترامب التصاريح الأمنية لعائلة بايدن وهاريس وكلينتون؟

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصاريح الأمنية لعدد من المسئولين السابقين، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأعلن ترامب في مذكرة رسمية، مساء الجمعة، أنه ألغى التصاريح الأمنية للعديد من المسئولين الحكوميين السابقين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ودعا ترامب المؤسسات المعنية إلى اتخاذ خطوات لإلغاء التصاريح الأمنية للأشخاص المدرجين في القائمة، ذاكرا أنه لم يعد "من مصلحة البلاد" أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالقدرة على الوصول إلى "وثائق حساسة".

وشملت القائمة كلا من نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وعضوة مجلس النواب الجمهوري السابقة ليز تشيني، بالإضافة إلى عائلة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وبموجب القرار، لن يتمكن الأشخاص المدرجون في القائمة من الوصول إلى الوثائق والمعلومات الحساسة، بما في ذلك الإحاطات اليومية التي تقدم للرئيس الأمريكي.

وخلال فبراير الماضي، أعلن ترامب أنه ألغى جميع التصاريح الأمنية لبايدن، ردا على خطوة مماثلة قام بها بايدن له عقب تسلمه منصبه في 2021.

وفي 11 مارس الماضي، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من المسئولين، بما في ذلك وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.