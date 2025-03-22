الجيش السوداني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة بالخرطوم

نجحت قوات الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، صباح اليوم السبت، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل"كلية البيان، المتحف القومي، جامعة السودان، قاعة الصداقة، عمارة زين، بنك السودان، مصرف الساحل والصحراء وبرج الشركة التعاونية"، بحسب موقع أخبار السودان.

وأشار عبد الله إلى أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي تواجدت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

كان الجيش السوداني قد انتزع أمس الجمعة السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من المواقع من قوات الدعم السريع.

يذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يخوضان قتالا منذ أبريل عام 2023 للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة أنسانية ونزوح داخل البلاد وإلى خارجها ومقتل آلاف الأشخاص، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).