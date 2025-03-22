مدحت العدل يكشغ تفاصيل أول مسرحية موسيقية تتناول حياة أم كلثوم

كشف السيناريست الدكتور مدحت العدل، عن تفاصيل أول مسرحية موسيقية تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، موضحا أنها ستتناول دورها الوطني بعد عام 1967، وكيف جمعت التبرعات لجهود الحرب.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد»، إن التحدي الأكبر يتمثل في تقديم قصة حياة أم كلثوم كمسرحية موسيقية في ساعتين فقط.

وأشار إلى الانتهاء «تقريبًا من كتابة السيناريو»، موضحا أنها ستشهد إجراء تعديلات وإضافة وقائع جديدة حتى موعد العرض.

وأوضح أن المسرحية ستتناول محطات هامة في حياة أم كلثوم من وجهة نظره، مثل النكسة ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتأثيرهما في حياة أم كلثوم، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وحضورها في سن الثامنة عشرة مرتدية الجلباب إلى القاهرة إلى أن أصبحت أم كلثوم، وقصة حب أحمد رامي.

وكشف عن تحديد مجموعة من الأسماء التي ستقدم شخصية أم كلثوم في المسرحية، رافضا الإفصاح عن اسمها إلا بعد توقيع العقد، مؤكدا أن من سيؤدي الدور يجب أن تكون مطربة لأنها ستغني على المسرح.

وأكد أن المسرحية ستستخدم التكنولوجيا الحديثة، قائلا: «نأمل في جذب جيل جديد للاستماع إلى أم كلثوم، ولإضافة أجيال جديدة إلى جمهور فن أم كلثوم الخالد الذي لن يتبدل أو تقل قيمته مع مرور الزمن».